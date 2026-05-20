Захарова назвала цинизмом обвинения Запада в "кампании" против Пашиняна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения в том, что Москва якобы начала кампанию против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвала обратить внимание на его обращение с собственными гражданами.

"Западные СМИ заявили о том, что Россия начала кампанию якобы, как там было сказано, против Пашиняна", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она призвала обратить внимание "на граждан Армении, на которых Пашинян сейчас кричал: женщина, которая "должна быть благодарна", что ей, как он сказал, в соседнем туалете за углом голову не разбили, этот мужчина - у меня, правда, сердце кровью обливается, посмотрите эти кадры, - у которого погиб внук и который пришел по призыву Пашиняна же на митинг и задал вопрос, а его обвинили в том, что он пришел туда за $550".

"Есть же пределы цинизму, когда эту ситуацию навязывают России? Причем тут Россия?" - задалась вопросом Захарова. "Нет, это не мы, это такой Пашинян", - заключила она.

17 мая во время предвыборной встречи Пашиняна с жителями ереванского района Арабкир сестра военного врача, пропавшего без вести во время конфликта в Нагорном Карабахе, подошла к Пашиняну и обвинила его в том, что он предал и украл ее родину, "уничтожил целое молодое поколение", отнял у нее детей и брата.

В ходе жесткой перепалки глава правительства накричал на женщину: "Скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову". После этого он перешел на угрозы и оскорбления в адрес своих политических оппонентов.

19 мая Пашинян приказал сотрудникам полиции и службы безопасности удалить со своего предвыборного митинга в городе Спитаке пожилого мужчину, высказавшего недовольство политикой премьера, после чего ему буквально заткнули рот и выволокли из толпы. Пожилой мужчина, обращаясь к Пашиняну, обвинил премьера и его окружение в гибели своего внука-военнослужащего.