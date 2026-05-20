Ушаков рассказал, что обсудят Путин и Си Цзиньпин за чаем

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудят за чаем Украину, Иран, отношения с Соединенными Штатами. Об этом в среду, 20 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

© Вечерняя Москва

20 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги масштабных переговоров в Пекине. Председатель КНР заявил, что Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Главные заявления глав государств — в материале «Вечерней Москвы».

В этот же день официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. По его словам, россияне, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней.

Владимир Путин также пригласил Си Цзиньпина в следующем году совершить визит в Россию. Президент подтвердил и готовность принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне в ноябре.