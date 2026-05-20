Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

«Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.