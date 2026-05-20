Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в РФ и КНР

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.

«Путин и Си Цзиньпин в среду вместе приняли участие в церемонии торжественного открытия перекрестных Годов образования. Она состоялась в рамках официального визита президента России в Китай», — говорится в сообщении.

В прошлом году главы государств объявили 2026-2027 годы перекрестными Годами образования в двух странах, после того как в 2024-2025 годах прошли перекрестные Годы культуры.

​Визит российского лидера в КНР проходит 19-20 мая.