Слова Владимира Зеленского о том, что Киев подготовил план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры», — приводит его слова ТАСС.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что ударами по территории России Владимир Зеленский пытается сместить фокус с коррупционного скандала на Украине.

