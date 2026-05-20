Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая на международной арене

Стратегическая связка России и Китая играет важную стабилизирующую роль на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего официального визита в КНР.

Переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в среду в Доме народных собраний в Пекине.

«Главное – Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене», – цитирует Путина РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром президент России приехал к Дому народных собраний в Пекине. Официальная встреча глав двух государств продлилась почти три часа.

По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.