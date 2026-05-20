Захарова: никто в ЕС даже не может понять, кто такая Кая Каллас

Никто внутри Евросоюза даже не может понять, какие функции выполняет глава евродипломатии Кая Каллас и почему она берет на себя право говорить от имени всех стран ЕС.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Никто не может даже внутри Европейского союза сформулировать ответ на вопрос, кто такая Кая Каллас. То есть это такая "Грета Тунберг" еэсовской политики, которая прикатила даже не трибуну, а какую-то ржавую бочку, ее туда водрузили "ноунеймы", абсолютно неназванные люди, без авторитета, технократические, потому что она подходила под "характеристики" не профессиональные, а абсолютно бесславные характеристики. И дальше она говорит от имени всего Евросоюза", - отметила Захарова.

Дипломат поделилась, что не так давно общалась с общественными деятелями стран ЕС. По их словам, Каллас "нарушает закон и основополагающие принципы, зафиксированные в документах самого Европейского союза: она говорит от имени стран, а не объединения". Захарова подчеркнула, что, по мнению самих же представителей общественно-политических кругов ЕС, "Каллас не имеет права говорить от имени стран без их на то решения, не имеет права говорить о том, как будет развиваться одна, несколько или все страны Европейского союза в будущем, если они вообще это еще не обсуждали".

Каллас, как отметила представитель МИД РФ, "не определяет будущее стран Европейского союза, она менеджер, нанятый бюрократ, который имеет свои компетенцию, мандат, полномочия и не имеет права за них выходить не потому, что это неэтично, а потому что не имеет права, потому что это нарушение всего - этики, закона, норм, правил, морали".