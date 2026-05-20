Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Церемония после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине в узком и расширенном составе.

Как ранее рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, это программный документ, включающий 47 страниц. В нем определены главные пути развития связей России и Китая, обозначено видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.

Также в присутствии лидеров двух стран были подписаны 20 двусторонних документов разного уровня.