В Кремле оценили призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград

Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса к НАТО напасть на Калининград граничит с безумием, к этому вряд ли можно относится серьёзно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это заявление на грани безумия... Я не думаю, что к этому нужно серьёзно относиться», — сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Он отметил, что подобные высказывания свидетельствует о том, какие в Литве оголтелые политики, которые в то же время вряд ли способны на какие-то продуманные и изощрённые действия.

18 мая Будрис призвал НАТО напасть на Калининград.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Будриса к НАТО напасть на Калининград.