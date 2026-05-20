«Маниакальная антироссийскость» прибалтийских государств застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал политику прибалтийских республик, передают «Вести».

Политический деятель указал, что агрессивный настрой мешает этим государствам нормально развиваться.

«К сожалению, прибалтийские страны – они действительно маниакально антироссийские. Маниакально антироссийские. Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран», – подчеркнул представитель Кремля.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он добавил, что подобная откровенная антирусскость совершенно не красит политическое руководство данных государств.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил появление в странах Прибалтики готовых к диалогу с Москвой политиков.

Сенатор Григорий Карасин указал на попытки привить жителям этих республик генетическую ненависть к России.