Песков призвал не сравнивать визиты Путина и Трампа в Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет смысла сравнивать церемониалы визитов российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что основная ценность заключается в содержании контактов, а не в церемониях. В то же время пресс-секретарь президента отметил, что для восточных стран церемониальная составляющая тоже «наполнена особым значением».

«А мы тоже отчасти восточная страна», - сказал Песков.

Он добавил, что есть смысл сравнивать содержание визитов мировых лидеров. В то же время Песков заявил, что содержание «не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности».

По словам пресс-секретаря, если проанализировать фразы, сказанные Путиным и Си в начале встречи, становится очевидным, что обе стороны придают содержанию «огромное значение».

Официальный визит Путина в Пекин состоится 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Россией и Китаем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Во вторник, 19 мая, стало известно, что Россия и Китай решили продлить договор. Путин заявил, что Москва и Пекин будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.