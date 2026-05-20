Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в 2027 году

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Китая Си Цзиньпина в Россию в 2027 году. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

«Приглашаем Вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с китайским лидером.

Путин также назвал Си Цзиньпина своим другом, вспомнив при этом китайскую поговорку.

«Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени», — отметил российский лидер.

По его словам, отношения РФ и КНР вышли на беспрецедентный уровень. Они являются образцом подлинного стратегического партнерства.

Кроме того, в ходе встречи Президент РФ назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Он также отметил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. Путин отметил, что РФ и КНР наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС.

«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого, демократического мироустройства», — подчеркнул российский президент.

В свою очередь, Си Цзиньпин также назвал Владимира Путина своим другом.

«На протяжении долгих лет мы с Вами поддерживаем тесные связи… многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», — сказал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что РФ и КНР вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности. Китайский лидер также отметил, что отношения России и Китая, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.

Владимир Путин прибыл в Пекин 19 мая. Встреча с Си Цзиньпином в узком составе прошла в Доме народных собраний и продлилась около полутора часов. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.