Дмитриев анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время».

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил скорый приезд американского чиновника, передают РИА «Новости».

«В ближайшее время», – сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

Точная дата и программа пребывания американского представителя в Москве пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф провели переговоры в Москве.

На фоне поездки американского спецпосланника Сенат США отложил обсуждение новых антироссийских санкций.

В августе того же года глава РФПИ лично встретил Стивена Уиткоффа в московском аэропорту Внуково.