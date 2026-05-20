Дмитриев анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Дмитриев сообщил о скором визите Стива Уиткоффа в Россию
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время».
«В ближайшее время», – сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.
Точная дата и программа пребывания американского представителя в Москве пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф провели переговоры в Москве.
На фоне поездки американского спецпосланника Сенат США отложил обсуждение новых антироссийских санкций.
В августе того же года глава РФПИ лично встретил Стивена Уиткоффа в московском аэропорту Внуково.