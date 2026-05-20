Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров продлилась почти три часа. Она прошла в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, позже к ним присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжались в расширенном составе.

Переговоры на высшем уровне состоялись 20 мая в рамках официального визита главы российского государства в Китай. Вечером у лидеров двух стран запланирована неформальная встреча за чаем, где Путин и Си обсудят актуальные вопросы международной повестки.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».