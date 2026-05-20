Рябков: РФ призывает форсировать поиск переговорных развязок по Ирану
Россия призывает форсировать поиски возможных переговорных развязок по Ирану, сегодня это как никогда важно. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас как никогда необходимо форсировать поиски возможных переговорных развязок, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома, опираясь на международное право и при должном учете законных интересов ИРИ", - подчеркнул он.
Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.