Захарова: Россия осуждает атаку на АЭС в ОАЭ

Москва осуждает атаку на территорию атомной электростанции «Барака» в ОАЭ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошёл на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

17 мая в Абу-Даби за внутренним периметром АЭС «Барака» в результате удара беспилотника произошёл пожар, пострадавших нет.

Федеральное управление по контролю за атомной деятельностью ОАЭ заявило об отсутствии утечки радиации на АЭС страны после удара в районе станции «Барака».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение станции уже восстановлено.