Раскрыта тема разговора Путина и Си на встрече в Пекине

Президент России Владимир Путин 20 мая проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Как сообщает ТАСС, это центральный рабочий день визита российского лидера в КНР к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 30-летию провозглашения курса на равноправное доверительное партнёрство.

© Московский Комсомолец

Глава государства прибыл в Пекин по личному приглашению товарища Си. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года: 4 февраля состоялась их обстоятельная беседа по видеоконференцсвязи. Нынешняя же очная встреча станет первой в текущем политическом цикле.

На повестке — широкий спектр международных проблем. Ожидается, что стороны затронут вопросы стратегической стабильности, урегулирования региональных конфликтов, а также двусторонние экономические связи.

Особое внимание, по данным источников, будет уделено координации действий на Ближнем Востоке.