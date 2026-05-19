Небензя: Россия готова содействовать урегулированию конфликта США, Израиля и Ирана

Россия готова оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Призываем стороны отказаться от языка угроз и повышения ставок и немедленно вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования в целях выхода на устойчивое и долгосрочное решение, - сказал Небензя. - Российская Федерация готова оказывать необходимое содействие такой работе".