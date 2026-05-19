«Запад позавидует»: Чего ждать от визита Путина в Китай

Сотрудничество между Китаем и Россией успешно прогрессирует во многих направлениях, однако проходит оно без лишнего шума, чтобы не привлекать внимание Запада, сказал НСН Сергей Санакоев.

Внушительная делегация, с которой в Китай прибыл президент России Владимир Путин, свидетельствует о желании Москвы еще сильнее упрочить и без того крепкие связи с Пекином и определить векторы развития на десятилетия вперед. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Путин ранее прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает RT.

Ожидается, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Москва и Пекин подпишут около 40 документов. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вместе с президентом в Китай прибыли пять вице-премьеров, восемь министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса. Санакоев пояснил, что означает столь внушительный состав российской делегации.

«Это говорит о том, что мы еще сильнее связываем наши узы сотрудничества и стратегического партнерства, которому в этом году исполняется 30 лет, подводим итоги и намечаем планы на следующие десятилетия. Конечно же, от торговли мы переходим к более тесным технологическим альянсам, более сложной кооперации. Для этого мы улучшаем инфраструктуру, объединяем наши интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе и доктрине “Один пояс, один путь”, без влияния извне ведем все необходимые финансовые расчеты друг с другом — для этого мы полностью во взаиморасчетах ушли от американского доллара. Фактически мы, повторюсь, готовим очередные прорывы на многие десятилетия вперед», — сказал Санакоев.

Собеседник НСН пояснил, какие вопросы после визита Путина в Китай смогут сдвинуться с мертвой точки.

«Это многие вопросы, которые касаются и энергетики, и новых трубопроводов, то, что долгие годы находилось в процессе переговоров, не из-за того, что мы долго не находили общий язык, а потому что это нормальный процесс торговли, когда стороны прощупывают все возможные варианты. В этом нет ничего зазорного, это все абсолютно в русле нашего партнерства, поэтому там, где мы провели достаточно большую работу и уже готовы, мы будем двигаться дальше. Это касается и маршрутов, и стоимости энергетики, и даже совместных технологических процессов в энергетике, искусственном интеллекте, телекоммуникациях, финансовой сфере, авиации, космосе, конечно, в мирном атоме», — добавил он.

В заключение Санакоев указал на то, что сотрудничество Москвы и Пекина проходит достаточно тихо, чтобы не привлекать излишнего внимания Запада.

«Китай выступает категорически против санкций, потому что считает их незаконными. Вместе с тем Пекин старается не раздражать те структуры, которые могут что-то испортить, поэтому старается максимально (по крайней мере, декларативно) с этими явлениями воевать и бороться. Мы пару лет назад практически справились с теми задачами, которые возникли перед нами ввиду вторичных санкций Запада по отношению к России, и сумели наладить все необходимые каналы связи и бесперебойной работы с нашими китайскими партнерами. Мы взаимодействуем успешно, китайские структуры практически без оглядки на западные санкции продолжают с нами сотрудничать в самых разных сферах экономики. При этом мы это делаем очень тихо, чтобы западные партнеры нам не завидовали», — подытожил он.

Ранее Ушаков заявил, что Путин перед визитом в Китай вместо традиционной статьи в местной прессе записал видеообращение к гражданам КНР. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».