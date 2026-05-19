Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал неутешительное заявление о происходящем на Украине, а также высказался о коррупции среди окружения президента Владимира Зеленского. Слова Небензи с заседания СБ ООН передает РИА Новости.

Постпред России отметил, что коррупция и насильственная мобилизация на Украине ярко характеризуют отношение властей страны к народу.

«Это красноречиво показывает, что на Украине нет ни "слуг народа", ни "светочей демократии" — есть только группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов, чья жизнь не стоит для них ничего», — заявил Небензя.

По словам российского постпреда при ООН, коллективный Запад, продолжающий финансировать киевский режим, несет полную ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни насильственно мобилизованных жителей Украины.

Ранее Небензя заявил о том, что Киев планирует запустить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с территории стран Прибалтики.