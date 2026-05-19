Небензя резко ответил на предложение сделать Каллас посредником по Украине

Андрей Дуванов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал предложение сделать верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каю Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной.

По мнению Небензи, такое предложение является «насмешкой», потому что Россия не просила о посредничестве. Кроме того, он также добавил, что Каллас «не имеет никакого понятия о дипломатии».

Небензя также считает, что Евросоюз преследует только одну задачу — затянуть конфликт на Украине, чтобы нанести России максимально возможный ущерб.

«Разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Эта евродипломатка не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили», — заявил он.

Ранее Небензя заявил, что Переговорный процесс по Украине находится в тупике.