Небензя резко ответил на предложение сделать Каллас посредником по Украине
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал предложение сделать верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каю Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной.
По мнению Небензи, такое предложение является «насмешкой», потому что Россия не просила о посредничестве. Кроме того, он также добавил, что Каллас «не имеет никакого понятия о дипломатии».
Небензя также считает, что Евросоюз преследует только одну задачу — затянуть конфликт на Украине, чтобы нанести России максимально возможный ущерб.
«Разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Эта евродипломатка не имеет никакого понятия о дипломатии. Да и о посредниках, тем более европейских, мы никого не просили», — заявил он.
Ранее Небензя заявил, что Переговорный процесс по Украине находится в тупике.