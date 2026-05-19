Небензя посоветовал постпреду Украины Мельнику точнее использовать поговорки
Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее использовать русские поговорки. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Во время выступления российский дипломат заявил, что украинская сторона вновь использует резкие высказывания и выражения на русском языке.
«Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», — сказал Небензя.
После этого он обратился к украинскому постпреду с советом.
«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника», — заявил дипломат.
Он добавил, что цитаты из русского фольклора у украинского представителя «не всегда получаются точными».
Ранее Небензя заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик.
Также постпред отметил, что Москва не видит со стороны Киева сигналов о готовности к продвижению в вопросе урегулирования.