Представитель ЕС в ООН Ставрос Ламбринидис упрекнул Россию в «искажении реальности» из-за того, что Москва обвинила Европу в затягивании конфликта на Украине, пишет Guardian.

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Европа в конфликте на Украине хочет «затянуть дело как можно дольше, чтобы нанести России как можно больший ущерб». Ламбринидис с этим решительно не согласился.

«Обвинения <…> в том, что Европейский союз затягивает конфликт, представляют собой головокружительное искажение реальной ситуации», — отметил он.

Также представитель ЕС осудил слова Небензи о том, что Киев планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств. Ламбринидис заявил, что Москва якобы утратила «всякое притворство в разумности, взвешенности, скромности и достоинстве». Кроме того, Ламбринидис призвал Россию «взять на себя полную ответственность» за свои последние действия.

На том же заседании ООН Небензя подчеркнул, что Россия будет добиваться целей СВО военным путем, пока Украина не выведет войска из Донбасса и не перейдет «к обсуждению конкретных параметров устойчивого мира».

В апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС намерен затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия, чтобы успеть подготовиться к войне с Россией без участия США.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о прибытии украинских операторов дронов в Латвию для нанесения с ее территории ударов по России. Также в СВР рассказали о подготовке Украиной ударов по России с территории Латвии.