Небензя сообщил о письме Лаврова Генсеку ООН по ситуации в Буче

Глава МИД России Сергей Лавров направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо по событиям в Буче. Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Москва ожидает от ООН чётких ответов, а не формальных отписок.

Небензя напомнил, что российская сторона уже несколько лет добивается содействия в получении списка жертв произошедшего в Буче.

«1 мая министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров направил в адрес Генерального секретаря Гутерреша очередное письмо, в котором сформулированы 12 чётких вопросов», — заявил Небензя.

Он добавил, что Россия рассчитывает получить «такие же чёткие ответы».

По словам дипломата, представители ООН ранее возложили ответственность на Москву без проведения какого-либо расследования.

