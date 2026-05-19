Депутат Чепа объяснил слова Мерца о давлении на Россию

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на Россию по вопросу переговоров с Украиной — попытка повысить личные политические рейтинги.​ Такое мнение NEWS.ru 19 мая озвучил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Мерц заявил, что Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине, передавало РИА Новости. Он отметил, что европейские страны активно обсуждают вопрос мирного решения конфликта на Украине и готовы сесть за стол переговоров с Россией, Украиной и США. При этом канцлер ФРГ не назвал имена возможных переговорщиков от их стороны.

«Истинная цель Мерца — перетянуть на свою сторону политиков Евросоюза, сомневающихся и противостоящих позиции Германии. Его заявление — это имитация деятельности для поднятия личных рейтингов», — считает Чепа.

Еще одной задачей Мерца, по мнению депутата, является перекладывание ответственности за ситуацию на Россию. Он добавил, что Германии как посреднику не стоит верить.