Стало известно, что кричали Путину встречавшие его в Китае дети

СМИ рассказали о том, что президенту России Владимиру Путину кричали дети, которые встречали его в аэропорту Пекина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, встречающие Путина дети «горячо приветствовали» президента России.

«Приветствуем, горячо приветствуем, добро пожаловать!», — сообщает издание.

Напомним, что 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Ожидается, что поездка продлится два дня. В ходе визита Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

