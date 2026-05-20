Песков рассказал о заговорившей на иностранном языке раньше родного дочери

Младшая дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова заговорила на китайском языке раньше, чем на русском. Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

По словам Пескова, на иностранном языке дочь заговорила раньше, чем на родном благодаря няне родом из китайской деревни в 200 километрах от Пекина, которая жила в семье пресс-секретаря главы государства в течение четырех лет. Намеренно учить китайский девочку не отдавали.

«Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», — отметил Песков.

Сейчас девочка продолжает изучать китайский язык. Отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он, чтобы дочь в будущем приехала в Китай учиться или работать, Песков заявил, что «хотел бы, чтобы она делала то, что она хочет».