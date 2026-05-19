Киевский режим уже никогда не сможет отмыться от тех коррупционных махинаций, о которых стало известно в ходе операции "Мидас". Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции "Мидас" и зафиксированных в так называемых пленках Миндича", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

В ноябре 2025 года на Украине объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с приближенным к Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно предъявило Миндичу обвинения, а также начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.