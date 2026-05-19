Захарова резко высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана едва не обернулись глобальной трагедией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат назвала чудовищным тот факт, что совершившие это злодеяние не ощущают никакой ответственности и продолжают запугивать Тегеран возобновлением ударов.
19 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. По словам американского лидера, Тегеран умоляет Вашингтон заключить соглашение, но если оно не будет достигнуто, то боевые действия будут возобновлены.