Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Пекина

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь.

Си Цзиньпин поприветствовал российского лидера, лично встретив его перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры.

19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почётный караул.

В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава МИД Китая Ван И лично приветствовал Путина.