Путин прибыл в Пекин

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, передает корреспондент ТАСС.

В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, его рабочий график весьма насыщенный. Как ранее отметил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение "за чаем" с председателем КНР Си Цзиньпином самых актуальных вопросов международных проблем.

В МИД рассказали, какие вопросы обсудит делегация России в Китае

Предшествовать чаепитию в узком кругу будут российско-китайские переговоры с участием делегаций, встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие перекрестных годов образования, осмотр совместной выставки ТАСС и Синьхуа об истории отношений двух стран, а также встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем и другие протокольные мероприятия.