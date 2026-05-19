Путин прибыл с официальным визитом в Китай

Глава российского государства Владимир Путин во вторник, 19 мая, прибыл с официальным визитом в Китай. Самолёт президента приземлился в Пекине, где его уже ждал почётный караул.

Ожидается, что в среду российскую делегацию торжественно встретят на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, после чего пройдут переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин назвал регулярный обмен визитами неотъемлемой частью усилий России и Китая по развитию отношения и раскрытию их потенциала.