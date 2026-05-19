В МИД России высказались о проблеме в отношениях с США

Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответ на данный вопрос вытекает из моих предыдущих комментариев о том, что предпосылки для возобновления комплексного и продуктивного российско-американского стратдиалога в настоящий момент не просматриваются", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности.

"Что касается отношения Вашингтона к активизации усилий европейских стран по формированию некоего независимого от США ядерного потенциала, то в первую очередь это предмет для обсуждения внутри НАТО", - добавил замминистра.

Полный текст интервью будет опубликован 20 мая.