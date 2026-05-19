Картаполов объяснил вовлечение Латвии в конфликт с Россией

Вовлечение Западом Латвии в конфликт с Россией является одним из вариантов поиска новых жертв. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это один из вариантов, который Запад отрабатывал, им нужны новые жертвы, потому что Украина заканчивается, нужны новые идиоты, вот нашли латышей», — пояснил парламентарий.

Картаполов также подчеркнул, что в таком случае Латвия станет агрессором по отношению к России.

19 мая Служба внешней разведки России заявила, что командование Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по России с территории Латвии. После этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак Украины на Россию.