Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории
Пятая статья НАТО о коллективной обороне не будет работать для Латвии в случае атак ВСУ с ее территории. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит НСН.
По его словам, в таком случае Латвия станет страной-агрессором, поэтому ответный удар Вооруженных сил (ВС) России по ней будет оправдан.
19 мая Служба внешней разведки России заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по России с территории Латвии. Сообщается, что в республику уже были отправлены военнослужащие украинских Сил беспилотных систем, они были размещены на нескольких военных базах.
В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак Украины на Россию.