Россия ответит на любые попытки посягнуть на суверенитет Калининградской области молниеносным и разрушительным ударом. Представитель комитета Госдумы по обороне подчеркнул в интервью News.ru, что подобные призывы со стороны балтийских политиков свидетельствуют о полном отсутствии критического мышления.

В нижней палате российского парламента выступили с резкой критикой заявлений главы МИД Литвы Будриса, отметив, что прибалтийские лидеры не осознают масштабов последствий для собственных стран в случае конфликта с ядерной державой.

«Альянс по его приказу должен вторгнуться в российскую Калининградскую область. И невдомек болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным — прежде всего для его недостраны, которую российские войска раздавят в считанные часы», — прокомментировали ситуацию в комитете Госдумы по обороне.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем комментарии для РИА Новости назвала подобные призывы «суицидальной паранойей».

Накануне глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung открыто призвал Североатлантический альянс к нападению на Калининград. Литовский политик заявил, что НАТО якобы обладает достаточными средствами для уничтожения военных баз в Калининградской области, и предложил продемонстрировать России готовность к проникновению в эту «крепость».

