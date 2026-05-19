В Госдуме ответили на странное заявление Мерца о переговорах с Россией

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении Евросоюза усилить давление на Россию для начала переговоров по Украине являются лишь имитацией бурной деятельности, направленной на рост политических рейтингов. Такое мнение в беседе с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Истинная цель Мерца — перетянуть на свою сторону политиков Евросоюза, сомневающихся и противостоящих позиции Германии. Его заявление — это имитация деятельности для поднятия личных рейтингов», — объяснил парламентарий.

По словам Алексея Чепы, призывы Берлина к диалогу контрастируют с реальными действиями Германии, которая на протяжении многих лет активно способствовала эскалации.

«Слова о стремлении к миру прекрасно их поднимут, хотя ФРГ поставляла Украине оружие начиная с 2014 года и милитаризировала свою экономику», — подчеркнул депутат.

Кроме того, парламентарий напомнил о провале прежних дипломатических усилий, за которыми стояли представители Германии, и выразил недоверие к нынешней позиции ФРГ, обвинив руководство страны в стремлении переложить ответственность на Москву.

«Вторая задача Мерца — свалить все с больной головы на здоровую, обвинив во всем Россию. Посредничество и участие Германии в украинском вопросе мы хорошо помним: это Минские соглашения, и заявления Ангелы Меркель, что они не собирались выполнять их никогда. Как им можно доверять, если они заранее все делали и планировали конфликт и смерти людей?» — резюмировал депутат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, трансляция которой велась на YouTube-канале Phoenix, объявил о готовности Европы «усиливать давление на Москву». Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с участием Украины, России и США, однако подчеркнул, что на текущий момент конкретных встреч не планируется, так как «сначала должны быть прекращены боевые действия». По словам канцлера, обсуждение общих путей к мирному решению ведется на уровне ЕС и в формате E3, включающем Великобританию, Францию и Германию.