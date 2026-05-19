В МИД рассказали, какие вопросы обсудит делегация России в Китае

Делегация России в Китае обсудит как двусторонние вопросы, так и наиболее острые актуальные кризисы в мире. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

"У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы", - сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин вместе с делегцией посетит Китай с государственным визитом 19–20 мая. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал Си Цзиньпина "давним добрым другом", а также заявил о "стабилизирующей роли" связки РФ и КНР.

На прошлой неделе Китай посетид президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку "невероятной" и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.