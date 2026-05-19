"Лобовая сшибка": Рябков предупредил об угрозе конфликта с НАТО

Стратегические риски прямого столкновения между Россией и НАТО продолжают стремительно расти, создавая угрозу катастрофических последствий. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

По словам дипломата, напряженность провоцируется «эскалационным нарративом европейских столиц», которые постоянно говорят о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности».

«В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», — подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ также отмечал, что попытки Запада поставить под сомнение безопасность России не принесут ожидаемых ими результатов, а лишь приблизят их самих к опасной черте.

«Мы — люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов, мы — люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью, обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ, наши люди были уверены, что им ничто не грозит», — сказал дипломат.

Он предостерег тех, кто рассчитывает на защитные механизмы в случае конфликта: «Никакие "зонтики" не спасут тех, кто в своих воспаленных мозгах грезит о победе над великой Россией, не примерещилось то, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат».