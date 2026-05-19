МИД РФ: кризис на Ближнем Востоке может отразиться на Центральной Азии

Последствия кризиса на Ближнем Востоке могут затронуть Центральную Азию, регионы Южного Кавказа и Каспия, предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"В фокусе нашего постоянного внимания ситуация на Ближнем Востоке, включая кризис вокруг Ормузского пролива, Ирана, ситуацию в Ливане и на палестинских территориях", - сказал дипломат, выступая на международном круглом столе на площадке ОБСЕ по теме "Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): вместе во имя укрепления международного мира и стабильности".

По его словам, "текущее положение в Ливии, Йемене, Сирии также вплетается в клубок противоречий, последствия которого могут затронуть и Центральную Азию, и Южный Кавказ, и Каспий".