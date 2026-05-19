Визит Путина в Китай связали с недавним приездом Трампа
В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай без сомнения будет поднята тема итогов переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в своей статье для «Абзаца» заявил политический обозреватель Андрей Перла.
Ранее стало известно, что 19 мая Путин отправится в Китай с двухдневным официальным визитом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в ходе поездки одним из важнейших мероприятий станет разговор за чаем Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Визит президента России в Китай особенно интересен мировому сообществу, так как он идет буквально следом за приездом в КНР Дональда Трампа, обратил внимание Андрей Перла.
При этом обозреватель уверен, что обсуждение итогов визита Трампа будет среди тем беседы лидеров Китая и России.
Также колумнист предположил, что предметом обсуждения в Пекине станет и ситуация на Ближнем Востоке, в том числе и то, «следует ли сохранить контроль Ирана над движением 30% мировой нефти», а также нужно ли поддержать отделение стран Персидского залива от США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп посетил КНР 13-15 мая. Вашингтон и Пекин обсудили вопросы Тайваня, Украины, Ирана, а также двусторонние отношения. После переговоров Трамп сообщил о заключении «фантастических» сделок.
МИД Китая сделал заявление перед визитом Путина
При этом Си Цзиньпин предупредил своего американского коллегу, что США должны подходить к вопросу Тайваня «с предельной осторожностью», так как «в случае неправильного подхода две страны могут вступить в конфликт».