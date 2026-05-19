Визит Путина в Китай связали с недавним приездом Трампа

В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай без сомнения будет поднята тема итогов переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в своей статье для «Абзаца» заявил политический обозреватель Андрей Перла.

Ранее стало известно, что 19 мая Путин отправится в Китай с двухдневным официальным визитом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в ходе поездки одним из важнейших мероприятий станет разговор за чаем Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Визит президента России в Китай особенно интересен мировому сообществу, так как он идет буквально следом за приездом в КНР Дональда Трампа, обратил внимание Андрей Перла.

«Кому-то может показаться, что так и было задумано, но на самом деле, по-видимому, нет. Трамп обещал приехать в Китай гораздо раньше, но был вынужден перенести свой визит – все надеялся одержать победу над Ираном», - отметил он.

При этом обозреватель уверен, что обсуждение итогов визита Трампа будет среди тем беседы лидеров Китая и России.

«Дело в том, что мы присутствуем при разделе мира на сферы влияния великих держав. В Пекине лидеры России и КНР, очевидно, обсудят, что теперь достанется США, которые не смогли одержать победу над Ираном и вынуждены будут сдать материковому Китаю Тайвань», - констатировал он.

Также колумнист предположил, что предметом обсуждения в Пекине станет и ситуация на Ближнем Востоке, в том числе и то, «следует ли сохранить контроль Ирана над движением 30% мировой нефти», а также нужно ли поддержать отделение стран Персидского залива от США.

«С другой стороны, обсуждаться будут взаимоотношения с ЕС. Евросоюз из соперника других великих держав постепенно превращается в их добычу. Эту добычу делят между собой США, Россия и Китай – энергетический рынок и рынок «товаров народного потребления»», - говорится в статье.

Напомним, что президент США Дональд Трамп посетил КНР 13-15 мая. Вашингтон и Пекин обсудили вопросы Тайваня, Украины, Ирана, а также двусторонние отношения. После переговоров Трамп сообщил о заключении «фантастических» сделок.

При этом Си Цзиньпин предупредил своего американского коллегу, что США должны подходить к вопросу Тайваня «с предельной осторожностью», так как «в случае неправильного подхода две страны могут вступить в конфликт».