Атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными, потому что Киев таким образом пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Ярославлю. Вследствие атаки было принято решение перекрыть движение транспорта в сторону Москвы.

Депутат отметил, что удары по российским городам — это инициатива президента Владимира Зеленского, дни правления которого уже сочтены. Колесник подчеркнул, что Россия отвечает на это тяжелыми ударами по украинским объектам ВПК, логистике, узловым станциям, критической инфраструктуре, нефтеперегонным заводам, а также по портовой инфраструктуре Одессы.

«Они пытаются как-то еще обозначить свою состоятельность с военной точки зрения. Ну и плюс, я думаю, что это происходит специально накануне визита нашего президента в Китай. Они пытаются переключить внимание с серьезнейшего государственного визита в КНР Владимира Путина, который может повлиять на геополитику всего мира. А за гибель людей Украине придется ответить», — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево обнаружили множество обломков вражеских БПЛА. Руководство аэропорта подчеркнуло, что они находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, однако призвали пассажиров и персонал соблюдать осторожность.