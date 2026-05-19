Путин назначил нового посла в Марокко

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева новым послом в Марокко.

"Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в опубликованном указе.

Другим указом от этой должности освобожден Владимир Байбаков.

Игорь Беляев родился 6 мая 1967 года. В 1989 году он окончил МГИМО МИД СССР, а в 2002-м - Дипломатическую академию МИД России. С 2003 по 2008 годы занимал должности советника и старшего советника посольства РФ в Сирии, а с 2009 по 2017 годы работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 10 июля 2017 года по 27 мая 2022 года являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Алжире, после чего вернулся на должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Владеет арабским и английским языками.