Депутат Колесник предложил лечить ракетами угрозы Литвы напасть на Калининград

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник резко отозвался о заявлении главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможном нападении НАТО на Калининградскую область, передает «Газета.Ru».

По его словам, подобные высказывания свидетельствуют об истерике и паранойе западных политиков, особенно лидеров прибалтийских стран.

«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления – это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить ее Литву ракетами», – заявил депутат.

Он добавил, что авторам подобных идей стоит обратиться к психиатрам.

Колесник напомнил, что вооружения в Калининградской области достаточно для защиты региона не только от Литвы, но и от НАТО в целом. При этом он подчеркнул, что в случае эскалации вооруженной агрессии против Калининградской области Литва, по его выражению, «уйдет в небытие» первой.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

Кипрский журналист Алекс Христофору охарактеризовал подобные призывы настоящим безумием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту идею суицидальной паранойей.