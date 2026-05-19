Медведев: прибалтам стоит применить против Украины 5-ю статью НАТО

Страны Балтии, если бы они были смелее и решительнее, применили бы против Украины статью НАТО о коллективной защите из-за нарушения их воздушного пространства. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае», — написал он.

Таким образом он прокомментировал слова МИД Эстонии Маргуса Цахкны, заявившего, что Европе не следует вступать в переговоры с Россией, пока Украине не добьется успехов на фронте. Медведев также обратил внимание на заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, утверждавшего, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области.

«Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 (так Медведев называет Украину — прим. ред.) ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их ««трибалтийские вымираты»», — написал он.

Пятая статья НАТО, о которой пишет Медведев, подразумевает защиту стран — участниц Альянса. Из нее следует, что в случае нападения на одно из государств, все остальные участники НАТО должны его защищать.