Сенатор ответил на слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград

Председатель комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Григорий Карасин, комментируя слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях Североатлантического альянса напасть на Калининград, в интервью газете «Взгляд» заявил, что подобные заявления может делать только сумасшедший.

С точки зрения собеседника издания, глава литовского внешнеполитического ведомства, делая подобные заявления, не понимает, какие последствия могут быть.

«Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – поделился своим мнением Карасин.

Российский парламентарий выразил удивление, что такие люди занимают высокие министерские посты. Сенатор порекомендовал европейским чиновникам бережно относиться к своим заявлениям.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее призвал показать россиянам, что якобы можно "преодолеть их маленькую крепость, которую они создали в Калининграде". По мнению главы литовского дипломатического ведомства, у Североатлантического альянса якобы есть необходимые средства для уничтожения баз Российской Федерации в эксклаве.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на угрозы министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО атаковать Калининградскую область. Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала соответствующие заявления «суицидальной паранойей».