«Истошный лай»: Медведев ответил на заявления прибалтийских политиков

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на недавние заявления политиков из стран Прибалтики. В своем Telegram-канале он заявил, что чем «меньше размер, тем более истошный лай».

Медведев напомнил о недавнем заявлении главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что ЕС следует воздержаться от переговоров с РФ до тех пор, пока Украина не добьется успехов на фронте. Также он вспомнил о словах главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о необходимости «показать русским» и прорваться в Калининград.

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — заявил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что «трибалтийским вымиратам» следует применить против Киева ст. 5 устава НАТО о коллективной самообороне в связи с падением беспилотников ВСУ на территории их стран. По его мнению, это было бы действительно «смело».