Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 19 мая, назвала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград паранойей.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри заявил, что НАТО следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.

18 мая Мария Захарова высмеяла планы Литвы по созданию минного поля на границе с Россией, назвав их «сиквелом сказки «Приключения Пиноккио».

До этого официальный представитель МИД РФ посоветовала вызвать санитаров властям Лондона после введения Великобританией санкций против психиатрической больницы и детских лагерей в России. Страна ввела ограничения в отношении 85 физических и юридических лиц.

