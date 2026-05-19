В Совфеде высмеяли заявление Мерца о давлении на Россию

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц живет в выдуманном мире и плохо понимает, о чем говорит. Таким образом сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова немецкого лидера о том, что Европа усиливает давление на Россию ради переговоров.

Как отметил Пушков, в лице Мерца «европейцы вновь надувают щеки, пытаясь изобразить себя вершителями мировых судеб, хотя полмира уже списало Европу со счета как ведущего геополитического игрока».

«Напомним, что до этого Мерц настаивал на приеме Украины в НАТО и утверждал, что позиция США по этому вопросу ничего не значит. С тех пор тема оказалась закрытой, и он уже об этом не говорит. Теперь Мерц заверяет, что через давление принудит Москву к переговорам, которые, по его логике, обеспечат победу Европы», — написал парламентарий.

Сенатор задался вопросом, верит ли в эту «ахинею» сам Мерц, или просто «дурит немцам мозги». В связи с этим Пушков также напомнил, что большая часть немцев считает, что их страна движется в неверном направлении.

До этого Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию и Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.