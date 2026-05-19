Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что при экс-президенте США Джо Байдене на Украине проводились различные исследования в биолабораториях.

«Украина была под особым прицелом у администрации Байдена, не скупившейся на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований, результатами которых могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок», — поделился Мирошник.

12 мая председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что США могут обвинить Киев в создании на территории Украины испытательного полигона для разработки биологического оружия.